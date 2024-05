Netflix-Star nach Sturz aus fünftem Stock in Lebensgefahr!

Schreckliche Nachrichten von Mamie Laverock! Die Schauspielerin, bekannt aus der Netflix-Serie "Die Coal Valley Saga" befand sich wegen eines medizinischen Notfalls seit gut zwei Wochen in einem Krankenhaus. Doch in der Klinik wurde sie lebensgefährlich verletzt! Wie unter anderem People berichtet, wurde die 19-Jährige aus einer gesicherten Abteilung eskortiert und auf einen Balkon gebracht worden – und von diesem stürzte sie fünf Stockwerke in die Tiefe.

Mamies Eltern Rob und Nicole Compton teilten bereits zu einer gofundme-Spendenkampagne ein herzzerreißendes Update zum Zustand ihrer Tochter. "Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, musste mehrfach operiert werden und hängt derzeit an lebenserhaltenden Maßnahmen", erklären die beiden. Ihre Co-Stars Loretta Walsh und Johannah Newmarch sind ebenfalls am Boden zerstört und riefen ihre Fans auf Social Media zu Spenden für ihre Kollegin auf. "Es ist eine so erschütternde Zeit für sie und alle, denen die süße Mamie sehr am Herzen liegt. Bitte helft, wenn ihr könnt", schreibt beispielsweise Letztere zu einem Foto von Mamie.

Wie es zu Mamies schlimmen Unfall kommen konnte, ist bislang noch nicht klar. Auch warum der TV-Star überhaupt in das Krankenhaus in Vancouver gebracht wurde, bleibt ungeklärt. Ihre Eltern erklärten lediglich, dass "ihre Genesung unklar ist, aber sie lebt und Anzeichen einer Verbesserung zeigt."

