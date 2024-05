Kurz nach Taufe: Kathi Wagener und Kevin Yanik sind getrennt

Bei Kevin Yanik (26) und Katharina Wagener (29) ist es endgültig aus und vorbei! Erst am vergangenen Wochenende teilte das Are You The One?-Paar Bilder von der Taufe seines zweiten gemeinsamen Sohnes. Doch ihre Liebe ist zerbrochen. In seiner Instagram-Story schreibt der Rettungssanitäter: "Kathi und ich sind und werden kein Paar mehr." Zudem schildert er, dass ihre Beziehung immer ein Auf und Ab gewesen sei: "Ich selbst habe immer mein Bestes gegeben und das weiß sie selbst: Kein Mann ist so aufmerksam wie ich."

Kevin wisse, dass niemand perfekt sei – seine einstige Verlobte hat aber offenbar einen großen Fehler begangen. "Das, was sie jetzt gemacht hat, das ist das Allerletzte. Ich sage es nicht mal", betont der Soester. Er habe immer gesagt, dass er, egal, was sie mache, alles für die Kinder durchziehe. "Bis sie erwachsen sind, und dann trenne ich mich, aber das Problem ist: Ich kann nicht mehr", gibt der 26-Jährige zu verstehen.

Im Februar hatte Kevin und Kathis zweiter Sohn Mariano Valentino das Licht der Welt erblickt. Um ihren Nachwuchs werden sie sich offenbar weiterhin gemeinsam kümmern. "Wir werden uns schätzen als Eltern. Ich werde Papa sein, wie man es sich wünscht und meine Kinder werden nie hinten anstehen müssen, auf irgendwas warten. Sie ist auch keine schlechte Mutter und wird es nie sein", stellt der Influencer klar. Als Paar haben sie allerdings keine Zukunft. Er habe in der Vergangenheit immer noch einen Funken Hoffnung gehabt, diese sei nun aber gestorben.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars

