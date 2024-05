Werden Prinz Harry und Meghan royale Geheimnisse verraten?

Seitdem Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) im Jahr 2020 das britische Königshaus hinter sich gelassen haben, haben sie immer wieder über ihre Erfahrungen als Royals gesprochen. Das könnte sich bald wiederholen, behauptet zumindest der royale Experte Richard Fitzwilliams gegenüber The Mirror. Im Zuge der geplatzten Podcast-Deals mit Spotify und Lemonada Media bleibt den Ex-Royals nun nur noch der millionenschwere Deal für die Lifestyle-Shows mit Netflix. "Da ihre Enthüllungen über das königliche Leben zwar viel Geld eingebracht haben, aber kaum etwas anderes, sollte die königliche Familie hoffen, dass dieses unberechenbare und rücksichtslos ehrgeizige Paar bei Netflix bleibt", warnte der Experte.

Obwohl Meghan ihre eigene Lifestyle-Brand ins Leben gerufen hat und fleißig daran arbeitet, neue Produkte auf den Markt zu bringen, bestehen schon länger Gerüchte über finanzielle Engpässe bei Harry und seiner Frau. Laut dem Experten sollten sie deshalb all ihren Fokus auf den Deal mit Netflix legen, bevor es zu spät ist. "Der Vertrag mit Netflix läuft bald aus und sie haben bis jetzt noch nicht viel dafür getan. Möglicherweise hat Netflix ja weniger Interesse am Königshaus als früher. Wenn sie diesen Vertrag verlieren und Archewell, ihre Wohltätigkeitsstiftung, so wenige Spender hat, könnten sie durchaus in finanzielle Schwierigkeiten geraten", vermutete Richard.

Noch mehr Anekdoten aus dem früheren Leben mit den Royals zu veröffentlichen, würde höchstwahrscheinlich einen weiteren Keil zwischen das Königshaus und die Wahlamerikaner treiben. Nach dem Besuch in Nigeria von Harry und Meghan ist die Lage angespannter denn je: König Charles (75) sah den Besuch der beiden in dem afrikanischen Land als Beweis, dass sie ihr Dasein im Exil nicht akzeptieren wollen. Angeblich möchte der König seinem jüngsten Sohn und dessen Frau sogar die Adelstitel wegnehmen, um Eskapaden der beiden im Namen der Krone zu unterbinden!

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

