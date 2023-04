Ein unrosiges Bachelor-Ende: Sie muss überraschend gehen!

Damit hat nicht mal sie selbst gerechnet! In der Datingshow Der Bachelor wird es immer intensiver. Der Protagonist David Jackson lernt seine Kandidatinnen Woche für Woche näher kennen – und sortiert dabei aus, wer nicht zu ihm passt. Vergangene Woche flog die Influencerin Colleen Schneider raus. Zwischen ihr und David entwickelte es sich einfach nicht weiter. Auch in Folge sechs muss jemand gehen: Überraschenderweise bekommt Yolanda keine Rose!

Dabei hatte sie in der vergangenen Folge noch ein Einzeldate mit David – es schien auch geknistert zu haben. Anscheinend sprang der Funke dennoch nicht richtig über. In der sechsten Nacht der Rosen verabschiedet sich der Rosenverteiler also von Yolanda: "Ich habe einfach gemerkt, dass wir es vielleicht doch nicht füreinander sind. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut." Im Einzelinterview zeigt sich die ausgeschiedene Kandidatin ziemlich überrascht über ihren Exit.

"Da habe ich nicht mit gerechnet, aber das ist fein. Weil ich ihm schon meine Persönlichkeit zeigen konnte. Wenn ich nicht seine Frau bin, dann ist er auch nicht mein Mann. Ist so", lacht Yolanda abschließend. Wem aber eher zum Weinen zumute ist, ist Chiara: "Ich habe gerade keinen blassen Schimmer, wie ich harte Tage ohne sie durchstehen soll", betont sie emotional.

Yolanda, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

David Jackson, "Der Bachelor" 2023

Chiara Dülberg, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

