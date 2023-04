HealthyMandy bringt ihrem Baby Rio (†) Muttermilch ans Grab

HealthyMandy teilt einen ganz besonders intimen Moment mit ihren Fans. Die YouTuberin und ihr Mann FitnessOskar mussten einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Nur vier Monate nach der Geburt starb ihr kleiner Sohn Rio. Seinen Kinderwunsch hat das Paar aber nicht aufgegeben und möchte bald versuchen, durch eine Kinderwunsch-Behandlung wieder schwanger zu werden. Ein weiteres Kind sei aber keinesfalls ein Ersatz für Rio. Nun nahm Mandy ihre Fans bei ihrem Trauerprozess mit.

Die Influencerin erzählte ihrer Community in ihrer Instagram-Story, dass sie zum Grab ihres Sohnes fährt. Zu Rios Grab werde sie wieder Muttermilch mitnehmen – das mache sie immer wieder. "Rio hat seine Milch geliebt und deswegen bekommt er immer frische Milch", erklärte Mandy ihren Follower den Grund.

Daraufhin erläuterte sie auch, warum sie überhaupt noch so viel Muttermilch zu Hause hat: "Ich habe ja superviel abgepumpt, wirklich jeden Tag. Deswegen haben wir eine komplette Kühltruhe voll. Es gab auch eine Zeit, in der Rio keine Milch getrunken hat und deswegen hat sich so viel gesammelt", meinte Mandy.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem verstorbenen Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar, Webstars

Instagram / healthy_mandy Healthy Mandy und Söhnchen Rio im Dezember 2022

