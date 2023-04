"Nicht gestunken": Amira Pocher verteidigt Christian Polanc

Amira Pocher (30) springt Christian Polanc (44) zur Seite! Seit wenigen Wochen kursiert nun schon das Gerücht, dass es böses Blut zwischen Let's Dance-Teilnehmerin Sharon Battiste (31) und ihrem Tanzprofi geben soll – insbesondere der Geruch des Tänzers soll die Schauspielerin stören. Amira nahm vergangenes Jahr ebenfalls an der Tanzsendung teil, dabei tanzte sie ebenfalls für kurze Zeit mit dem Tanztrainer. Amira teilt nun ihre Erfahrung mit Christian!

Der angebliche Streit rund um Sharon und Christian wird nun auch in Amira und Oliver Pochers (45) Podcast "Die Pochers" thematisiert. "Ich habe eine Woche mit ihm getanzt und er hat nicht gestunken", stellt die gebürtige Österreicherin klar. Ihrer Meinung nach sei dies für die einstige Bachelorette bloß ein Vorwand gewesen, um einen neuen Tanzpartner zu bekommen. "Ich weiß, dass Christian sehr streng ist", führt die Zweifachmama ihre Vermutung aus.

In der vergangenen Sendung hatte es für Sharon tatsächlich einen neuen Partner gegeben. Im Rahmen eines Partnertauschs hatte sie nämlich mit Valentin Lusin (36) getanzt. Wie Bild aus Produktionskreisen erfahren haben will, sei der angebliche Streit mit Christian sogar der Grund dafür gewesen. "Sie versteht sich nach wie vor nicht mit Christian und man will weitere Skandale vermeiden", erklärte der Insider.

