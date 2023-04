Seit Monaten: Kate Bosworth und Justin Long sind verlobt!

Bei Kate Bosworth (40) und Justin Long (44) läuten bald die Hochzeitsglocken! Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass sich die beiden Schauspieler verlobt haben – jetzt bestätigen sie die News. "Ich fand, das war der romantischste, ehrlichste und liebevollste Antrag", schwärmt die "Barbarian"-Darstellerin im Podcast "Life Is Short With Justin Long". Ihr Ehemann in spe habe ihr die Frage aller Fragen im Rahmen einer Therapiestunde gestellt.

