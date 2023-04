Emotionales Date: "Der Bachelor"-Chiara kamen die Tränen

Chiara Dülberg wurde von ihren Emotionen überwältigt. Die Münchnerin ist derzeit eine der Kandidatinnen bei Der Bachelor. In der beliebten Kuppelshow versucht sie das Herz von Rosenverteiler David Jackson zu erobern. Die beiden scheinen auch schon eine Verbindung zueinander geknüpft zu haben. In der vergangenen Folge öffnete sie David dann ihr Herz: Chiara brach im Gespräch sogar in Tränen aus.

In der sechsten Folge von "Der Bachelor" wurde es zwischen Chiara und David besonders emotional. Zunächst erzählt der 32-Jährige eine sehr persönliche Geschichte, die ihn dazu brachte, seine Gefühle offen zeigen zu können. "Es gab mehrere Auslöser, aber ich glaube, der entscheidendste war, als meine Schwester krank geworden ist... Weil ich nicht mehr so hätte tun können, als hätte mich etwas nicht interessiert", erklärte er. Ein Gefühl, das offenbar auch Chiara nur allzu gut kennt. "Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte auch die gleiche Situation... Aber das Ende war in meiner Familie ein bisschen anders", erzählt sie unter Tränen, ohne genauer ins Detail zu gehen.

Einen Kuss gab es zwischen Chiara und David an dem Abend zwar nicht. Doch dafür betont der Bachelor, dass das tiefgründige Gespräch sie auf einer ganz anderen, wichtigeren Ebene weitergebracht habe. In der Nacht der Rosen wurde es für Chiara dann aber doch noch mal emotional: Sie musste sich von ihrer Freundin Yolanda verabschieden.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Chiara Dülberg und David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL David Jackson, Bachelor 2023

Anzeige

Instagram / xphiara Chiara und Yolanda, Kandidatinnen bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de