Paradies: Jana Ina Zarrella genießt Urlaub auf den Malediven

Jana Ina Zarrella (46) genießt die Ruhe fernab des Alltagsstresses. Die brasilianische Moderatorin postet auf ihren Social-Media-Kanälen meist eher berufliche Beiträge. Neben ihren zahlreichen Moderationsjobs, wie beispielsweise seit vergangenem Jahr bei Grill den Henssler oder davor bereits bei Love Island, ist die 46-Jährige auch als Markenbotschafterin für L'Oréal Paris viel unterwegs. Zwischen so vielen Aufgaben brauchte sie jetzt wohl erst mal eine Pause. Jana Ina gönnt sich eine Auszeit und entspannt mit ihrer Tochter im Paradies.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Schönheit in den vergangenen Tagen gleich zwei Beiträge, die sie in einer traumhaften Umgebung zeigen. Auf der einen Aufnahme genießt Jana Ina das glasklare Wasser und lässt sich einfach treiben. "Ich glaube, ich bleibe einfach hier", äußerte sie darüber ihren berechtigten Gedanken. In dem zweiten Post posiert sie an einem weißen Sandstrand. In welchem Paradies sie gelandet ist, zeigte die Curvy Supermodel-Moderatorin am Mittwoch auch in ihrer Story.

Ihren langjährigen Ehemann Giovanni Zarrella (45) hat Jana Ina dieses Mal scheinbar nicht mitgenommen. Zumindest ist er weder in ihrer Story, noch in ihren Beiträgen zu sehen. In seiner Instagram-Story postete er außerdem, dass er gerade mit seinem Kumpel Miggy Angelo Musik macht.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Moderatorin

Instagram / https://www.instagram.com/janainazarrella/ Jana Ina Zarrella mit ihrer Tochter im April 2023

Instagram / https://www.instagram.com/janainazarrella/ Jana Ina Zarrella, Sängerin

