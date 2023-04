Wirklich vergiftet? Daran starb Bill Kaulitz' Hund Stitch!

Haben sich Bill Kaulitz' (33) schlimmste Befürchtungen etwa tatsächlich bewahrheitet? Kurz hintereinander verstarben der Hund des Musikers sowie der seines Zwillingsbruders Tom Kaulitz (33) und dessen Frau Heidi Klum (49) plötzlich. In ihrem Podcast hatten die beiden Tokio Hotel-Musiker daraufhin vermutet, dass ihre geliebten Vierbeiner vergiftet wurden. Bill ließ an seinem verstorbenen Haustier deswegen sogar eine Autopsie durchführen. Nun ist die Todesursache geklärt.

In der neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" klärte der 33-Jährige nun die Umstände des Todes seines Hundes auf. "Er war übergewichtig", erklärte Bill. Und genau daran starb sein Hund. "Ich habe gelesen, dass sie seinen Body-Mass-Index als ‘overweight’ vermerkt haben", führte der Sänger weiter aus. Während Bill das so nicht hinnehmen wollte, räumte sein Bruder ein, dass man Stitch die Pfunde schon angesehen habe: "In letzter Zeit hat er noch mal zugelegt, hatte ich das Gefühl."

Bill hatte Stitch 2018 als Welpen von seinem Bruder geschenkt bekommen. Nach seinem plötzlichen Tod mit nur vier Jahren widmete Bill ihm liebevolle Worte auf Instagram. "Ich liebe dich so sehr und werde dich für immer in meinem Herzen behalten", schrieb der gebürtige Leipziger.

