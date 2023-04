Yolanda ist raus! So gespalten reagieren die Bachelor-Fans

Mit diesem Rauswurf haben die wenigsten gerechnet! In dieser Woche flimmerte die sechste Folge des Bachelors über die Bildschirme – mit einem überraschenden Ende: Rosenkavalier David Jackson schmiss Yolanda raus! Dabei hatte sie zuvor noch ein Einzeldate mit dem Junggesellen gehabt, bei dem es auch zu knistern schien. Doch nicht nur die Hamburgerin selbst war von ihrem Show-Aus verwundert: Auch die Bachelor-Fans reagieren erstaunt auf den Exit!

"Also Yolanda wird in der Villa echt fehlen", stellte ein Twitter-User traurig klar. Und mit der Meinung ist er längst nicht alleine! "Yolanda ist draußen! Verstehe ich zwar, aber dadurch wird es leider noch langweiliger" und "Dachte, Yolanda ist so weit vorne", stimmten ihm Weitere zu. Doch nicht alle Zuschauer waren traurig über den Exit der 26-Jährigen. "Endlich ist Yolanda raus!", freute sich ein Nutzer.

Und auch der Großteil der Promiflash-Leser hatte nicht mit dem Aus für die Studentin gerechnet. In einer aktuellen Umfrage zeigen sich 267 von insgesamt 395 Stimmen [Stand: 6. April, 06:30 Uhr], also 67,7 Prozent, überrascht davon. 32,4 Prozent hatten allerdings bereits geahnt, dass es zwischen Yolanda und dem Bachelor nicht passt.

