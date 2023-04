DSDS-Liveshows: Sem sang kurz nach dem Tod seines Papas

Sem Eisinger legte bei DSDS eine extrem emotionale Performance hin. In den Liveshows sang das Gesangstalent den Song "Anything But Love" und begeisterte damit die Jury und das Publikum. Nach seiner Darbietung wurde es emotional: Der Musiker verlor ein paar Tränchen. Der Grund dafür ist ein ziemlich trauriger: Sein Vater starb kurz vor der Show. "Heute Morgen um Viertel nach sieben habe ich einen Anruf gekriegt, dass er friedlich eingeschlafen ist", erzählte Sem RTL.

