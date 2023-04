Emotionaler Auftritt: DSDS-Sems Vater stirbt kurz vor Show

Sem Eisinger hat eine schwere Zeit hinter sich. Der Frankfurter nimmt an der diesjährigen Staffel von DSDS teil und konnte die Jury schon im Recall von sich begeistern. Auch bei der ersten Liveshow am Samstagabend sang er sich in die Herzen der Zuschauer. Nach seinem Auftritt weinte er sogar und sorgte damit für eine emotionale Stimmung. Jetzt erklärt Sem auch, warum er bei seinem DSDS-Auftritt so aufgewühlt war.

"Ich war auf Mallorca, bevor ich hierher gekommen bin und habe nach meinem Vater geschaut, der seit dem letzten Mal im Krankenhaus ist", erklärt Sem im Interview mit RTL nach der Liveshow. "Und heute Morgen um Viertel nach sieben habe ich einen Anruf gekriegt, dass er friedlich eingeschlafen ist", führt er unter Tränen aus. Eigentlich wollte Sem daraufhin nach Mallorca fliegen, aber sein Vater habe immer gesagt, dass er das nicht tun solle: "Es war sein Traum, sein Wunsch, dass ich das hier mache."

Mit dem Song "Anything But Love" konnte Sem schließlich auch die Zuschauer begeistern und sicherte sich einen Platz in der nächsten Liveshow. Auch bei den Promiflash-Lesern hat Sem die Nase vorn: Bei einer Umfrage vom Samstag stimmten immerhin 1.155 von 2.416 und somit 47,8 Prozent der Befragten für den talentierten 29-Jährigen.

Sem Eisinger, DSDS-Kandidat 2023

Sem Eisinger bei der ersten DSDS-Liveshow

Sem Eisinger, DSDS-Kandidat

