Bill Kaulitz gedenkt mit ulkigem Osterbild seines Hundes

Mit diesem Bild erinnert sich Bill Kaulitz (33) an seinen Hund Stitch! In diesem Jahr hat der Tokio Hotel-Frontsänger den Verlust von drei Hunden verkraften müssen. Das vierbeinige Familienmitglied Capper von Tom Kaulitz (33) und Heidi Klum (49) war im Alter von 15 Jahren gestorben – auch der irische Wolfshund ist kurz darauf verstorben. Doch einen besonders schweren Verlust musste der Magdeburger wohl hinnehmen, als seine eigene Bulldogge Stitch an Fettleibigkeit verstarb. Jetzt gedachte Bill seines Hundes mit einem ulkigen Bild.

Am Freitag postete der "Wer stiehlt mir die Show?"-Sieger in seiner Instagram-Story eine Aufnahme von seinem verstorbenen Haustier und schrieb dazu: "Ich vermisse dich jede Sekunde an jedem Tag" und fügte ein weinendes Emoji hinzu. Auf dem Bild schaut Stitch in die Kamera und hat – passend zu den Ostertagen – einen kunterbunten Haarreif mit Hasenohren auf dem Kopf. Neben ihm steht ein Flechtkorb, der mit künstlichem Gras und vielen farbigen Eiern gefüllt ist. Bill scheint offenbar viel Spaß mit der Dogge gehabt zu haben.

Bevor herauskam, dass Stitch an seinem zu hohen Gewicht verstorben ist, hatten Tom und Bill eine ganz andere Vermutung: "Es ist so traurig, dass man denken muss, dass es jemanden gibt, der einem so sehr schaden will, dass er seine Tiere tötet", spekulierten die Zwillinge in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".

Instagram / https://www.instagram.com/billkaulitz/ Bill Kaulitz' Hund verkleidet als Hase

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz' Hund im April 2022

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im April 2021

