"Friedenspfeife geraucht": Iris Klein & Peter versöhnen sich

Nimmt das Drama rund um Iris Klein (55) und ihren Ex Peter Klein (55) jetzt etwa endlich ein Ende? Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) wirft dem Fitness-Fan schon seit Anfang des Jahres vor, sie in Australien mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Daraufhin trennten sich die langjährigen Eheleute nicht nur, sie lieferten sich auch eine wochenlange öffentliche Schlammschlacht. Doch ist der Zoff jetzt etwa endgültig vorbei? Iris und Peter haben sich nämlich versöhnt!

Richtig gehört, in ihrer Instagram-Story berichtet Iris jetzt höchstpersönlich von der Versöhnung mit ihrem Ex. "Ja, Peter und ich, wir folgen uns gegenseitig – und wir haben auch die Friedenspfeife geraucht. Wir haben dann gesagt: 'Wir lassen es jetzt gut sein, wir sind jetzt quitt'", betont die Wahlmallorquinerin und fügt hinzu: "Auch wenn ich vieles noch nicht verstehe, so muss ich halt vieles akzeptieren. Jeder lebt nun sein Leben und alles ist gut. Jeder macht jetzt, was er will."

Iris habe allerdings immer noch etwas mehr an der Situation zu knabbern als Peter. "Mir fällt es natürlich schwerer, weil ich bin ja die, die vor den Kopf gestoßen wurde. Aber auch ich werde irgendwann irgendwie damit klarkommen", verdeutlicht sie nämlich. Von jetzt an wolle die 55-Jährige nach vorne blicken.

Anzeige

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de