Fotos von Yvonne und Peter: Iris Klein flippt im Netz aus!

Iris Klein (55) findet harte Worte für diesen augenscheinlichen Verrat. Seit Monaten kursiert das Gerücht, dass Peter Klein (55) – der Ehemann der Reality-TV-Teilnehmerin – eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) haben soll. Peter und Yvonne haben die Gerüchte zwar mehrfach dementiert, doch immer wieder tauchen Hinweise auf, die darauf hindeuten, dass die Vermutungen wahr sein könnten. Jetzt wurden die beiden zusammen in einem Baumarkt abgelichtet. Die eindeutigen Bilder steigen Iris zu Kopf – sie findet im Netz harte Worte für die beiden.

"Ich wusste ganz genau, dass der Tag kommen wird, an dem beide das Lügenmärchen nicht aufrechterhalten können, welches schon in Australien begann", schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story – nachdem sie die Bilder von Yvonne und Peter zu Gesicht bekommen hat. Iris konnte wohl nicht weiter an sich halten: "Immer wieder hieß es, die dumme, grundlos eifersüchtige Ehefrau. Wie verlogen die beiden immer waren. Schämt euch, ihr Ehebrecher." Das Pikante: Laut Iris sei der 55-Jährige schon seit zwei Wochen bei Yvonne zu Besuch!

Schon in den vergangenen Wochen hatte Iris immer wieder private Informationen über ihren ehemaligen Partner preisgegeben. Und auch diesmal konnte sie es nicht lassen. In ihrem emotionalen Gedankenkarussell offenbarte sie jetzt auch, dass sich Peter während der Ehe wohl Steroide und Testosteron gespritzt haben soll! "Sie hatten sein Wesen verändert und er wurde aggressiv", behauptet die Wahl-Mallorquinerin.

Promiflash Peter Klein und Yvonne Woelke

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Bekanntheit

