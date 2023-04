Meinung der Fans: Bachelor-Chiara ist nur für den Fame da!

Es kommt wohl auch bei den Zuschauern so rüber! Chiara Dülberg ist Kandidatin bei Der Bachelor und buhlt um das Herz von David Jackson. Sie scheint den Protagonisten auch wirklich toll zu finden – doch spätestens seit Folge vier könnte man ihre Absichten anzweifeln. Teilnehmerin Alyssa meinte nämlich, dass die Münchnerin nur dabei sei, um Bachelorette zu werden. Außerdem sprach sie davon, "ein wertvolles Bild für eine TV-Show" bieten zu können. Die Fans sind sich sicher: Chiara ist nur für den Fame bei "Der Bachelor"!

Bei einer Promiflash-Umfrage, an der 645 Leser teilgenommen haben [Stand: 07. April; 12:30 Uhr], hat sich diese Meinung ziemlich deutlich herauskristallisiert. 95,5 Prozent (616 Stimmen) meinen, dass Chiara auf jeden Fall nur für die Aufmerksamkeit an der Datingshow teilnimmt. Lediglich 4,5 Prozent (29 Votes) können sich nicht vorstellen, dass die Brünette solche Absichten hat.

Auch im Netz wird Chiaras Art in der Sendung kritisiert. "Perfekte Schauspielerin. Sie ist gekünstelt" oder "Sie setzt sich perfekt in Szene", kritisieren zwei User die Sprüche der Rosenlady. David scheint Chiara jedoch zu mögen. Immer wieder lädt er sie zu Einzeldates ein und kreiert Situationen, in denen er alleine mit ihr sein kann.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, "Der Bachelor"-Kandidatin

