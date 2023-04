Heißer Osterhase: So sexy zeigt sich Heidi Klum im Netz!

Heidi Klum (49) zeigt einmal mehr, was sie hat! Die Germany's next Topmodel-Chefjurorin ist bei ihren Fans dafür bekannt, sich gerne mal freizügig in den sozialen Medien zu zeigen: Die gebürtige Bergisch Gladbacherin präsentiert ihren Körper beispielsweise gerne mal oben ohne. Und auch pünktlich zum Osterfest warf sich das deutsche Topmodel in eine aufreizende Pose: Heidi veröffentlichte passend zu den Feiertagen einen ziemlich heißen Schnappschuss – Hasenohren inklusive!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Blondine diese heiße Aufnahme: Auf dem Foto posiert Heidi nur mit einem Slip und einem großen Hasenohren-Haarreif vor einem Pool mit türkisfarbenem Wasser. Während sie dem Betrachter einen Luftkuss zuwirft, verdeckt sie ihre nackte Oberweite lediglich mit ihren Armen. Das sexy Posting garnierte die 49-Jährige zudem mit einem Sonnen- und einem Hasen-Emoji.

Was sagen eigentlich Heidis Kids zu ihrem freizügigen Content auf Social Media? Ihre Tochter Leni Klum (18), die seit ein paar Jahren selbst als Model arbeitet und in der Öffentlichkeit steht, hat eine klare Meinung zu den sexy Pics ihrer Mama. "Ich finde es cool", hatte sie in der Vergangenheit gegenüber RTL betont.

Getty Images Heidi Klum im Februar 2023 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum auf der Elton John Oscar Party

Getty Images Leni und Heidi Klum im September 2022

