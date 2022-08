Schon wieder: Heidi Klum präsentiert sich im Netz oben ohne

Heidi Klum (49) hat es schon wieder getan. Es ist kein Geheimnis, dass die Germany's next Topmodel-Jurorin im Netz gerne zeigt, was sie hat. Immer wieder heizt sie ihren Fans mit freizügigen Schnappschüssen von sich ein. Jetzt teilte die Model-Mama erneut einen sexy Schnappschuss von sich bei Social Media. Heidi setzt ihren heißen Body vor traumhafter Kulisse oben ohne in Szene.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 49-Jährige nun ein weiteres Foto von sich, auf dem sie sich ziemlich minimalistisch bedeckt zeigt. Heidi stützt sich auf die Rückenlehne einer Holzbank und trägt dabei nichts weiter als ein knappes weißes Bikinihöschen. Darin präsentiert sie ihre attraktive Kehrseite, während sie über die Schulter in die Kamera schaut. Lächelnd bedeckt das Model seine Brust mit einem Arm. Zudem fallen Heidi ihre augenscheinlich noch feuchten langen Haare locker über den Rücken und in ihr Gesicht.

Erst vor einer Woche zeigte Heidi mit einer sexy Schwarz-Weiß-Aufnahme, wie gut sie sich gehalten hat. Für das Foto rekelte sich die "Chai Tea with Heidi"-Interpretin splitterfasernackt in einem Bett. Den Post widmete sie offenbar ihrem Gatten Tom Kaulitz (32), denn zu dem Pic schrieb sie: "Komm zurück ins Bett, Baby."

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Getty Images Tom Kaulitz and Heidi Klum, Mai 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

