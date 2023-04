Paul Rudds Sohn dachte, dass sein Vater im Kino arbeitet

Ganz daneben lag er ja nicht! Paul Rudd (54) schaffte als Josh im Teenie-Streifen Clueless an der Seite von Alicia Silverstone (46) seinen Durchbruch als Schauspieler. Später wurde der Sexiest Man Alive 2021 als Ant-Man zum Marvel-Superhelden und sorgte damit für eine Menge Geld in den Kinokassen. 2003 hatte der Hollywoodstar der Men in Black-Bekanntheit Julie Rudd das Jawort gegeben – die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Sohn Jack dachte früher immer, dass Paul im Kino arbeitet!

In einem exklusiven Clip aus der Sonntagsausgabe von Today erzählt der "Ant-Man and the Wasp"-Star, dass seine Kinder lange Zeit nichts von seinem Ruhm gewusst hätten. Paul erinnert sich an eine süße Geschichte. Als sein Sohn etwa vier oder fünf Jahre alt war, war er mit seinen Freunden ins Kino gegangen, um einen Film anzuschauen. "Es gab ein Filmplakat im Foyer, auf dem ich zu sehen war. Also dachten die Kinder, ich würde im Kino arbeiten", schmunzelt der Filmstar. Er habe seinen Sohn nie korrigiert.

"Und dann, ein paar Jahre später, ich glaube, als er 15 war, hat er endlich alles zusammengefügt", erklärt der Schauspieler. Er habe den Eindruck, dass es seinen Kindern egal sei, wie berühmt er ist. "Ich bin mehr Papa als Ant-Man oder im MCU (Marvel Cinematic Universe)", stellt der Publikumsliebling klar.

Getty Images Paul Rudd, Schauspieler

SIPA PRESS / ActionPress Paul Rudd in "Ant-Man"

Getty Images Paul Rudd, Schauspieler

