Dieser Haarschnitt hätte Paul Rudd fast Karriere gekostet

Paul Rudd (56) hat verraten, dass er 1995 beinahe seine berühmte Rolle als Josh im Kultfilm "Clueless" verloren hätte – und dafür war nur ein spontaner Friseurbesuch verantwortlich. Im Podcast "Good Hang With Amy Poehler" plauderte Paul über den Beginn seiner Hollywood-Karriere und berichtete, wie er sich nach dem ersten Vorsprechen ohne Rücksprache die Haare abrasiert hatte. Die Überraschung kam eine Woche später, als er Regisseurin Amy Heckerling zufällig in einem Restaurant begegnete und sie ihn entsetzt fragte: "Was hast du mit deinen Haaren gemacht?!"

Was Paul nicht wusste: Die langen Haare gehörten für Amy zum Charakter dazu. Laut seiner Schilderung sagte sie empört: "Du hast vielleicht die Rolle bekommen, aber du kannst dir nicht einfach die Haare abschneiden." Paul blieb nach eigener Erinnerung gelassen: "Ich dachte mir: 'Ach, wenn es so sein soll, dann soll es so sein!' Ich ging so dumm und unbekümmert damit um." Für die Kameratests musste der Schauspieler sogar eine Perücke tragen. Am Ende hatte er Glück, denn bis zum eigentlichen Drehbeginn waren seine Haare wieder lang genug, um ganz ohne Tricks vor der Kamera zu stehen.

"Clueless" war ursprünglich als TV-Serie geplant und wurde nach dem großen Kinoerfolg zum Karrieresprungbrett für viele junge Schauspieler wie Alicia Silverstone (48) oder Brittany Murphy (✝32). Auch Paul, der den ehemaligen Stiefbruder der Hauptfigur Cher Horowitz spielte, konnte sich durch die Rolle einem breiteren Publikum präsentieren. In den Jahren danach arbeitete er sich Stück für Stück in Hollywood nach oben – mit Rollen in Komödien wie Friends oder später als Marvel-Held Ant-Man wurde er schließlich zum echten Publikumsliebling. Dabei blieb er immer bodenständig – was ihm bis heute einen ganz besonderen Platz im Herzen vieler Fans sichert.

"Clueless"-Cast

Paul Rudd und Alicia Silverstone in "Clueless"

