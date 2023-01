"Only Murders in the Building"-Cast begrüßt Hollywood-Ikone

Wow - was für ein Staraufgebot! Der Erfolg der US-Serie "Only Murders in the Building" hält auch nach zwei Staffeln weiter an. Fans der Comedy-Krimi-Serie dürfen sich freuen: Es wird eine weitere Staffel geben. Die preisgekrönte Show in der Steve Martin (77), Martin Short (72) und Selena Gomez (30) als Nachbarn gemeinsam ihre Leidenschaft für True-Crime-Stories teilen, geht in die nächste Runde. Dafür bekommt die Cast-Familie nun hochkarätigen Zuwachs!

Die Ankündigung kommt von Serienstar Selena Gomez höchstpersönlich. In einem auf Instagram geposteten Video zeigt sich die Sängerin zuerst mit den bekannten Gesichtern der Show. "Ehrlich Leute, ist das noch zu toppen?", fragt die Schauspielerin ihre Follower. Plötzlich macht sie einen ruckartigen Schwenk und "Ant-Man"-Star Paul Rudd (53), der bereits in Staffel zwei einen Cameo-Auftritt hatte, schaut in die Kamera. "Ja, ich persönlich glaube, dass es noch ein kleines bisschen besser geht", witzelt Paul wohlwissend über das, was folgt: Meryl Streep (73) guckt hinter dem Sofa hervor! Die dreifache Oscar-Gewinnerin wird in den neuen Folgen also mit von der Partie sein.

Kurz nach dem Video teilte die Texanerin noch einen gemeinsamen Schnappschuss mit ihren neuen Kollegen. Das kam richtig gut bei ihrer Fangemeinde an. Mehr als zweieinhalb Millionen Likes konnte das Foto bereits erzielen. Busenfreundin Nicola Peltz-Beckham (28) gratulierte Selena und schrieb "Ich bin so stolz auf dich!", während Lily Collins (33) ein "Yessssssssss" in den Kommentaren daließ. Ein Fan machte außerdem eine Anspielung auf den Serien-Titel und schrieb: "Only Legends in the Building."

Disney+ Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short in "Only Murders in the Building"

Getty Images Meryl Streep bei den Oscars 2018

Getty Images Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short

