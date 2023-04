Shitstorm: J.Lo wird für eigene Cocktail-Marke kritisiert!

Jennifer Lopez (53) muss sich aktuell einiges anhören! Die gebürtige New Yorkerin gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen und Schauspielerinnen weltweit. Auch als Unternehmerin will die "Love Don't Cost a Thing"-Interpretin nun noch einmal richtig durchstarten: nämlich mit ihrer neuen Spirituosen-Marke Delola. Und das, obwohl die Künstlerin eigentlich gar keinen Alkohol anrührt. Bereits vor dem Launch von Jennifers neuestem Projekt gab es deshalb einen ordentlichen Shitstorm!

Via Instagram teilte Jennifer kürzlich ein Bild, mit dem sie ihre neuen Drinks promotet. In der Kommentarspalte unter ihrem Beitrag fällt auf: Ihre Community ist ziemlich enttäuscht, dass die 53-Jährige alkoholische Getränke auf den Markt bringt. Der Grund: Sie selbst trinkt eigentlich gar keinen Alkohol! "Eine weitere Berühmtheit, die Alkohol verherrlicht, um Geld zu verdienen" oder "Das macht keinen Sinn. Du trinkst doch gar nicht", ärgern sich ihre Fans deshalb im Netz.

Außerdem stören sich viele User an der Tatsache, dass sich ausgerechnet ihr Ehemann Ben Affleck (50) wegen seiner Alkoholsucht bereits mehrmals in Behandlung begeben musste. "Du bist mit einem genesenden Alkoholiker verheiratet", appelliert ein anderer User an die Entertainerin. Was sagt ihr zu J.Los Drinks – unangemessen oder nicht? Stimmt ab!

