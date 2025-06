Nach Ausraster: Justin Bieber beendet Freundschaft per SMS

Justin Bieber (31) streicht einen Freund gnadenlos aus seinem Leben. Bei Instagram erregt der Sänger die Aufmerksamkeit seiner Fans, als er einen Chat-Verlauf mit einem Kumpel postet. Darin beschuldigt er seinen Freund, mit dem er offenbar stritt, seine Wut nicht ernst zu nehmen. Konflikte seien Teil jeder Beziehung. Justin betont, seine Wut sei eine Reaktion auf Schmerz, den er durchmache. Sein Kumpel lässt sich aber nicht erweichen und stellt klar: "Ich bin es nicht gewohnt, dass jemand mich derart angreift. Es ist nicht so, dass ich deine Wut nicht sehe und fühle." Für den gebürtigen Kanadier reicht es offenbar dennoch. Er zögert nicht lange und beendet die Freundschaft auf der Stelle: "Autsch. Diese Freundschaft ist offiziell vorbei. [...] Ich meinte es ernst, als ich sagte, ich brauche dich nicht als Freund. Ich habe gute Freunde, die meine Grenzen respektieren."

Justins Post sorgt bei seinen Fans natürlich für jede Menge Diskussionen. Während einige die Wut des "Baby"-Interpreten nachvollziehen können, finden andere, er gehe zu weit. "Traumatisiert zu sein ist keine Entschuldigung, Leute wie Sch*iße zu behandeln...", stellt nicht nur ein User fest. Ein anderer versucht, Justin zu erklären: "Dein Freund darf Grenzen setzen. Dass du ihn aufgrund deines Traumas angreifst, ist nicht okay." Andere sehen in dem Verhalten des Popstars zudem eine beunruhigende Ähnlichkeit zu Kanye West (48): Der Rapper ist fast schon bekannt für seine ausufernden Schimpftiraden im Netz.

Bereits in den vergangenen Wochen schien Justin in gewissen Situationen immer wieder die Nerven zu verlieren. So legte er sich vergangene Woche unter anderem mit Paparazzi an. Wie Page Six berichtete, verfolgten einige Fotografen den 31-Jährigen bei einem Ausflug nach Malibu. Sie belagerten ihn, als er ein Restaurant verlassen wollte, und Justin platzte der Kragen. "Wie denkst du, läuft es, wenn du mir in die verdammte Fresse filmst? Verschwinde aus meiner verdammten Fresse", schimpfte er in Richtung der Fotografen, während er sich einen Arm vor das Gesicht hielt. Über zehn Minuten soll sich der Ehemann von Hailey Bieber (28) lautstark mit den Paparazzi auseinandergesetzt haben, bevor er das Gelände verließ.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

ActionPress / X17 Justin Bieber, Juni 2025

