Witzige Taktik: So schläft Chrissy Teigens Baby immer ein

Chrissy Teigen (37) bringt ihren Nachwuchs auf bestimmte Art und Weise zum Schlafen. Anfang des Jahres sind das Model und sein Ehemann John Legend (44) erneut Eltern geworden. Neben Töchterchen Luna (6) und Sohnemann Miles (4) erfreuen sich die beiden nun täglich über ihren dritten Nachwuchs – und teilen Updates und niedliche Baby-Pics gerne mit ihren Followern und Fans im Netz. Nun verrät Chrissy auch das Schlafrezept, das sie bei Baby Esti anwendet!

Via Instagram teilt Chrissy am Samstag ein amüsantes Video, in dem sie ihren jüngsten Nachwuchs in den Armen hält und einige ungewöhnliche Bewegungen ausführt. Wie sie unter dem Clip erklärt, handelt es sich dabei um das ausgeklügelte Konzept, das sie anwendet, um ihre zweite Tochter zum Einschlafen zu bringen. "Man muss bei ihr ein paar ganz bestimmte Dinge tun, damit sie sich beruhigt. Sie mag aggressives Schaukeln, bei dem man immer wieder mit dem Rücken an die Couch stößt, einen Klaps auf den Po, ein 'Shh shh'-Geräusch, [...] einen Arm nach oben und einen Arm nach hinten", berichtet sie.

Auch beim Namen ihrer Kleinen haben sich Chrissy und John eher ungewöhnliche Inspiration geholt. "Ich schaute auf das Hotel [im Italien-Urlaub] und sah dort immer wieder den Namen Este – und dann dachte ich: 'Ich liebe den Namen Este. Ich habe einfach damit herumgespielt und dann kamen wir auf Esti", plauderte die Dreifachmama im März bei "The Kelly Clarkson Show" aus.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern im März 2023

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im März 2023

