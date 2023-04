Liebes-News: Simon Baker ist wieder glücklich vergeben!

Simon Baker (53) ist anscheinend nicht mehr zu haben! Nach seiner 23-jährigen Ehe bandelte der Australier vor etwa drei Jahren mit Laura May Gibbs an. Doch lange sollte das Liebesglück nicht halten. Seitdem wurde es recht ruhig um das Liebesleben des Schauspielers. Doch nun machten überraschende News die Runde: Angeblich stellte Simon jetzt seinen Kids die neue Frau an seiner Seite vor!

Das zeigen jetzt die Bilder, die Mail Online vorliegen: Gemeinsam genoss der 53-Jährige mit seinen Söhnen Claude und Harry einen Strandtag in Byron Bay – die mysteriöse Frau war dabei stets an seiner Seite! So tollten die beiden Turteltauben unter anderem vergnügt im Wasser herum. Zudem wirkte die Blondine sehr entspannt, als sie mit Simons Söhnen plauderte und scherzte. Der gemeinsame Ausflug war also anscheinend nicht das erste Aufeinandertreffen...

Simon und die blonde Schönheit wurden in den vergangenen Monaten mehrmals an der Seite des jeweils anderen gesehen: Wie das Medium zudem berichtet, wurde die Frau im vergangenen März dabei fotografiert, wie sie Simon vom Flughafen in Sydney abholte. Wenige Monate zuvor wurde der "The Mentalist"-Star mit einer blonden Schönheit – bei der es sich vermutlich um dieselbe Frau handelte – beim Baden in Bondi gesichtet.

