Liebescomeback? Simon Baker ist mit seiner Ex unterwegs!

Bandelt Simon Baker (53) wieder mit seiner Verflossenen an? Der Schauspieler soll nach seiner 23-jährigen Ehe vor knapp zwei Jahren eine Liaison mit Laura May Gibbs gehabt haben. Die beiden machten ihre vermeintliche Beziehung nie öffentlich. Ende vergangenen Jahres soll aber auch schon wieder alles aus und vorbei gewesen sein. Nun waren Simon und Lauren jedoch zusammen am Strand unterwegs!

Paparazzibilder zeigen den "The Mentalist"-Star und die 37-jährige Unternehmerin am Bondi Beach in ihrem Heimatland Australien. Laura trug einen weißen One-Shoulder-Badeanzug, während Simon seinen Body in einer blauen Badehose präsentierte. Sie planschten gemeinsam im Meer und wirkten dabei sehr glücklich. Von körperlichen Annäherungen fehlt auf den Bildern allerdings jede Spur.

Wie der aktuelle Beziehungsstatus der beiden ist, bleibt ungewiss. Im November 2021 hatte ein Insider gegenüber People behauptet, dass die beiden nach wenigen Monaten Beziehung getrennte Wege gehen würden. Grund dafür seien verschiedene Ansichten zur noch immer andauernden Gesundheitskrise gewesen.

MEGA Simon Baker und Laura May Gibbs

MEGA Simon Baker und Laura May Gibbs im November 2022 in Sydney

MEGA Laura May Gibbs, Unternehmerin

