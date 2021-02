Ist Simon Baker (51) wieder verliebt? Seit April 2020 gehen der "The Mentalist"-Star und die Mutter seiner drei Kinder, Rebecca Rigg (53), bereits getrennte Wege. Doch erst vor wenigen Tagen hatte das Paar seine Trennung publik gemacht – sie seien im Guten auseinandergegangen, betonte der Schauspieler. Gibt es mittlerweile eine neue Frau an seiner Seite? Sieht ganz danach aus! Zumindest verbrachte Simon nun einen entspannten Strandtag in weiblicher Begleitung.

Daily Mirror liegen Fotos vor, die den 51-Jährigen mit einer unbekannten Frau am Bronte Beach in Sydney zeigen. Sowohl beim Planschen im Wasser als auch bei seinen angeregten Unterhaltungen mit der Dame schien Simon bei bester Laune zu sein. Nachdem die beiden sich ausgiebig gesonnt hatten, spazierten sie schließlich den Strand entlang. In welcher Beziehung die beiden zueinanderstehen, ist nicht bekannt.

Der Serienstar scheint jedoch erleichtert darüber zu sein, dass die Scheidung von seiner Ex endlich kein Geheimnis mehr ist. Zuvor erklärte das einstige Paar gegenüber People in einem gemeinsamen Statement: "Wir bleiben gute Freunde und unsere drei Kinder werden für immer das Wichtigste in unserem Leben sein."

Getty Images Simon Baker, Februar 2020

Getty Images Schauspieler Simon Baker

Getty Images "The Mentalist"-Star Simon Baker mit seiner Ex-Frau Rebecca Rigg

