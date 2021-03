Simon Baker (51) scheint schon wieder vom Single-Markt zu sein! Erst im Januar gab der "The Mentalist"-Darsteller die Scheidung von seiner Frau bekannt. 23 Jahre waren die beiden ein Paar, als sie sich 2020 dazu entschieden hatten, getrennte Wege zu gehen. Den Herzschmerz hat der Schauspieler offenbar schon verwunden. Vor Kurzem wurde er turtelnd am Strand erwischt. Aber wer ist eigentlich die hübsche Blondine, die ihm den Kopf verdreht hat?

Wie verschiedene US-Medien berichten, handelt es sich bei seiner Strand-Begleitung um Laura May Gibbs. Anders als seine Ex Rebecca Rigg (53) ist sie nicht in der Filmbranche tätig. Die 36-Jährige ist Gründerin des Sportmode-Labels Nagnata. Und die knappen Outfits präsentiert sie auf ihrem Instagram-Account auch gerne höchstpersönlich. Sehen lassen kann sich die Unternehmerin allemal: Sie ist nämlich total durchtrainiert und hat sogar ein Sixpack.

Für diesen Hammer-Körper trainiert die Designerin regelmäßig. Von Schönheits-OPs – sei es im Gesicht oder an ihrem Body – hält Laura aber gar nichts. "Es ist zur neuen Normalität für Frauen geworden, diese kosmetischen Eingriffe durchzuführen. Warum nur wollen alle gleich aussehen?", fragte sie sich im Interview mit dem Magazin RUSSH. Sie wolle es eher natürlich halten.

Anzeige

Getty Images Simon Baker bei der Berlinale-Premiere von "High Ground" im Februar 2020

Anzeige

Instagram / lauramay_ Unternehmerin Laura May Gibbs

Anzeige

Instagram / lauramay_ Laura May Gibbs

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de