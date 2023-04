Historisches Date: Zendaya und Tom Holland genießen Ausflug

Zendaya Coleman (26) und Tom Holland (26) wirken so verliebt wie am ersten Tag! Die beiden Schauspieler lernten sich 2016 am Set von "Spiderman: Homecoming" kennen und lieben. Doch erst fünf Jahre später machten die zwei ihre Liebe zueinander öffentlich, nachdem Knutschfotos von ihnen an die Öffentlichkeit geraten sind. Auch heute noch sind die beiden unzertrennlich, wie nun neue Bilder mehr als deutlich machen: Zendaya und Tom wurden jetzt total happy bei einem Date in London gesichtet.

Die Tänzerin und ihr Liebster gönnten sich an den Osterfeiertagen eine Ladung Geschichte: Die Historikerin Tracy Borman teilte auf Twitter mittlerweile wieder gelöschte Bilder, auf denen die Stars einer Führung durch den Hampton Court Palast beiwohnen. In einem beigen Mantel, einem hellen Schal und mit einer goldenen Brille schlenderte die Beauty über das historische Gelände. Tom entschied sich für den Ausflug dagegen für eine blaue Hose, eine gleichfarbige Strickjacke und ein weißes Shirt. In diesen Outfits sogen die beiden die Erzählungen auf und hatten dabei augenscheinlich eine gute Zeit.

Doch sind die beiden jetzt mittlerweile schon verlobt? Schließlich sollen Zendaya und Tom Gerüchten zufolge den nächsten Schritt gewagt haben und sich die Frage aller Fragen gestellt haben. Ein auffälliger Ring an der Hand der 26-Jährigen hatte bei den Fans ebenfalls für Aufregung gesorgt. So twitterte ein User: "Oh mein Gott, sie werden definitiv heiraten."

Anzeige

Twitter / TracyBorman Tom Holland und Zendaya im Hampton Court Palast in London

Anzeige

Getty Images Zendaya in Los Angeles, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Zendaya und Tom Holland, "Spider-Man"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de