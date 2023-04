Keine Sendezeit bei GNTM: Leona Kastrati ist enttäuscht

Sie wurde kaum gezeigt! In der Castingshow Germany's Next Topmodel sucht Model-Mama Heidi Klum (49) derzeit nach dem Topmodel 2023. Für Kandidatin Leona Kastrati nahm die Reise in der vergangenen Woche ein Ende, denn ihre Performance reichte nicht für die nächste Runde. Doch die Zuschauer bekamen nicht viel von ihr zu sehen. Im Promiflash-Interview gab Leona nun zu, dass sie von ihrer wenigen Sendezeit schockiert gewesen sei!

"Dass ich kaum Sendezeit hatte, überraschte mich sehr und ich war bei jeder Folge etwas enttäuscht, da ich auch am Set und bei den Entscheidungen durchweg positive Kritik bekommen habe", erzählt die hübsche Brünette offen. Der Grund für die wenige Sendezeit sei für sie unerklärlich. Jedoch spekuliert Leona: "Vielleicht gab es für die Redaktion nicht so viel Interessantes über mich zu zeigen."

In der Castingshow musste das Nachwuchsmodel zwar ihre Koffer packen, doch den Traum vom Modeln hat sie noch nicht an den Nagel gehängt. "Auch, wenn ich nicht viel Sendezeit hatte, hoffe ich, dass mein Können erkannt wurde und ich meinen Traum verwirklichen kann", gibt sie zuversichtlich bekannt.

ProSieben / Richard Hübner Leona und Anya bei "Germany's next Topmodel" 2023

Instagram / leonakastratii_ Leona Kastrati

Instagram / leonakastratii_ Leona Kastrati

