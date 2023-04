Nach schwerer Krankheit: Sven Walser stirbt mit 59 Jahren

Fans trauern um Sven Walser. Nach seiner Schauspielausbildung zog es ihn zunächst in zahlreiche Theater. Deutschlandweit bekannt wurde Sven schließlich mit seinen Rollen in "Großstadtrevier", "Neues aus Büttenwarder" oder im Tatort. Erst im vergangenen Januar war er im dritten Teil der ARD-Reihe "Das Leben ist kein Kindergarten" zu sehen. Doch nun machen erschütternde Neuigkeiten die Runde: Sven ist im Alter von 59 Jahren gestorben.

Das verkündet jetzt der Sender: "Mit Sven Walser verliert der NDR einen besonderen Schauspieler. 24 Jahre lang hat er sich in 'Neues aus Büttenwarder' mit der Figur des liebenswert komischen Pferdeknechts Kuno in die Herzen der Fans gespielt. [...] Unser Mitgefühl gilt ganz besonders seiner Familie." Sven starb am 4. April nach schwerer Krankheit. Er hinterlässt seine Ehefrau und ihre drei gemeinsamen Kinder.

Anlässlich Sven Todes hat NDR nun eine Programmänderung für das kommende Wochenende angekündigt: So werden am Samstag, den 15. April, ab 16:45 Uhr drei Folgen "Neues aus Büttenwarder" ausgestrahlt.

Anzeige

Instagram / neuesausbuettenwarder Sven Walser

Anzeige

Instagram / walsersven Sven Walser

Anzeige

Instagram / walsersven Sven Walser

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de