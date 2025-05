Gibt es ein neues Album? Stefan Mross steht wieder im Studio

Dürfen Fans sich endlich über neue Musik von Stefan Mross (49) freuen? Das deutet der Schlagerstar jetzt zumindest in einem Instagram-Post an. Nicht nur, dass er ein fröhliches Bild von sich im Tonstudio teilt – darunter kündigt er an, bald Neuigkeiten zu haben. "Ihr Lieben, ich freue mich so sehr, endlich wieder im Studio zu stehen und an vielen neuen 'Mrossi-Liedern' zu arbeiten! News folgen", schreibt der Sänger. Neue Musik produziert er also in jedem Fall. Ob es aber auch ein neues Album gibt, bleibt vorerst sein Geheimnis. Seine Fans sind jedenfalls schon ganz aufgeregt. "Ich freue mich schon auf deine neue Musik. Wird sicher wie immer sehr schön", kommentiert ein User, und ein weiterer meint: "Kann es jetzt schon kaum erwarten, neue Musik von dir zu hören."

Für Stefans Unterstützer ist das Bild aus dem Studio sicher ein Grund zur Freude, denn immerhin mussten sie in den vergangenen Wochen darauf verzichten, den Musiker live zu sehen. Eigentlich sollte er im Frühjahr mit seiner Show "Immer wieder sonntags" auf Tour gehen. Daraus wurde aber nichts: Alle Shows wurden aufgrund zu geringer Ticketverkäufe verschoben. Wie der Veranstalter gegenüber Bild erklärte, sollen die Konzerte jetzt kommendes Jahr stattfinden. Stefan zeigte sich in einem Interview enttäuscht: "Natürlich finde ich es schade, dass die Tournee verschoben wird. Aber bevor ich vor halb leeren Hallen singe, trete ich lieber woanders auf. Ich werde deshalb nicht verhungern."

Obwohl Stefan eine treue Fangemeinde hat, stand er in der Vergangenheit auch immer wieder in der Kritik. Dabei ging es meistens um die Trennung von seiner Ex-Frau Anna-Carina Woitschack (32). Als die Sängerin Anfang des Jahres im Dschungelcamp unter Tränen über die Scheidung sprach, geriet der 49-Jährige erneut ins Kreuzfeuer. "Es waren ja sechs Jahre, aber wenn sich gewisse Probleme wiederholen [...] und man als Frau leidet, dann muss man irgendwann auch einen Schlussstrich ziehen", erklärte Anna-Carina das Beziehungsende in der Show. Stefan wollte sich zu ihren Erzählungen aber nicht äußern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Mross, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, 2017

Anzeige Anzeige