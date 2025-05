"Schlechte Mutter": Yeliz Koc kontert Hate mit sexy Po-Bild

Yeliz Koc (31) hat eine klare Botschaft an alle, denen nicht gefällt, wie sie sich im Netz zeigt: Es kümmert sie nicht! Wie die Reality-TV-Bekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story offenbart, wurde sie kürzlich dafür kritisiert, dass sie in einem Beitrag einen Blick auf ihr Hinterteil gewährt hat. "Hauptsache A*rsch zeigen, tolle Mutter", lautete der Kommentar eines Followers. Die ehemalige Dschungelcamperin reagiert jedoch mit Humor auf die Kritik. Sie veröffentlicht ein Bild, auf dem sie in einem Bikini mit dem Rücken zur Kamera steht und ihren Po präsentiert. "Schlechte Mutter", schreibt sie außerdem ironisch darüber.

Die einstige Make Love, Fake Love-Lady lässt sich von solchen Kommentaren also nicht kleinkriegen – und genießt stattdessen das tropische Klima. Sie befindet sich derzeit mit einer Freundin und ihrer Tochter Snow Elanie im Urlaub auf Mauritius und teilte bereits einige Beiträge, die deutlich machen, dass sie ihre Zeit vor Ort in vollen Zügen genießt. "Angekommen im Paradies", schrieb Yeliz beispielsweise unter einen Clip, der sie bei Sonnenuntergang am Strand zeigt. Und ihre Fans? Die gönnen der 31-Jährigen die Auszeit von ganzem Herzen. "Wünsche dir noch einen schönen Urlaub, genieße es", kommentierte ein Nutzer einen ihrer Posts.

Yeliz' Auszeit auf der Insel kommt wohl nicht ungelegen. Erst vor wenigen Wochen wurde nämlich bekannt, dass sie nach einem überraschenden Liebes-Comeback mit Jannik Kontalis nun doch nicht mehr mit dem Realitystar zusammen ist. Die Trennung scheint der einstigen Promi Big Brother-Gewinnerin allerdings nicht allzu viel auszumachen – sie wirkt viel eher froh darüber, keinem Drama mehr ausgesetzt zu sein. "Mir ging es noch nie besser. Ich kann einfach seelenruhig schlafen gehen, keine Angst haben, betrogen zu werden und so weiter", erläuterte sie vor wenigen Wochen auf Social Media.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Mai 2025

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

