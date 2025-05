Ashley Roberts (43) turtelt im Urlaub mit ihrem Freund (25)

Ashley Roberts (43) zeigte sich am vergangenen Wochenende in Topform und teilte mit ihren Fans über Instagram zahlreiche Schnappschüsse aus ihrem romantischen Urlaub in Mexiko. Die Sängerin, die vor allem als Mitglied der Pussycat Dolls bekannt wurde, gönnte sich mit ihrem Freund George Rollinson eine Auszeit am Strand. Ashley präsentierte sich dabei in verschiedensten Outfits, darunter ein transparentes pinkes Oberteil und ein lila Rock. Neben fröhlichen Strandmomenten war auch ihr kleiner Hund mit von der Partie und posierte sogar mit Sonnenbrille. Besonders innig zeigte sich das Paar auf einem beeindruckenden Foto, auf dem George seiner Freundin einen liebevollen Kuss auf den Kopf gibt.

Die gemeinsamen Tage in Mexiko waren offenbar randvoll mit Glück und Abenteuer – das zeigte nicht nur Ashleys ausgelassene Stimmung auf den Bildern, sondern auch die Erlebnisse wie Radtouren am Strand und romantische Sonnenuntergänge. In ihrem Beitrag begeisterte sie die Fans zudem mit Bikini-Fotos und kreativen Muschel-Accessoires am Körper. Unter dem Titel "Feiertage im mexikanischen Stil" teilte sie die Fotos und wurde von ihren Anhängern mit Lob überschüttet. Viele bewunderten besonders ihre Figur und ihre positive Ausstrahlung. Ashley ist inzwischen auch als Radiomoderatorin bei Heart Radio tätig und genießt laut eigenen Angaben die Freiheit, als kinderlose Frau in ihren 40ern nach Herzenslust reisen zu können. "Reisen ist meine Liebessprache und Abenteuer machen mich glücklich", betonte sie in einem Interview mit The Sunday Times.

Über die Beziehung zu George sprach Ashley vor Kurzem mit MailOnline. Dabei verriet sie ihre Erfahrungen mit Dating-Apps und erzählte, dass sie fast die Hoffnung auf die große Liebe verloren hätte. George lernte sie schließlich über gemeinsame Freunde kennen, und die Beziehung entwickelte sich rasch und unkompliziert. Über ihren Partner schwärmte sie damals: "Es ist wirklich schön, in einer Beziehung zu sein, die freundlich, fürsorglich und unterstützend ist und wir haben Spaß." Ashley betonte außerdem, wie positiv sich die neue Liebe auf ihr Leben ausgewirkt hat und wie wichtig es ihr ist, ihr Glück zu genießen. Ihr Freund George, der als Künstler arbeitet, hält sich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, tritt aber hin und wieder an ihrer Seite ins Rampenlicht – besonders gerne wohl jetzt im Urlaub am Meer.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamashleyroberts Ashley Roberts und George Rollinson, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Roberts, Sängerin

Anzeige Anzeige