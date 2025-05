Hanni und Daniel Rocco äußern sich zu ihrem Beziehungsstatus

Was läuft zwischen Hanni und Daniel Rocco von Love Is Blind: Germany wirklich? Seit ihrer Teilnahme am Kuppelformat scheinen die beiden ein Herz und eine Seele zu sein. Offiziell zusammen sind sie allerdings nicht – und das hat auch einen guten Grund. Im Gespräch mit Blitzlichtgewitter Podcast werden die Influencer gefragt, weshalb sie ihren Fans nicht mehr über ihre mögliche Beziehung erzählen. Daraufhin betonen sie, dass sie kein Interesse daran haben, sich öffentlich zu "outen" und das gerne privat halten möchten.

Beziehung hin oder her: Ein Blick auf die Social-Media-Profile der beiden zeigt, wie glücklich Hanni und Daniel miteinander sind. Anlässlich des 1. Mai überraschte der TV-Neuling die Content Creatorin sogar mit einem selbst ausgerissenen Maibaum. Mit der Pflanze im Gepäck stand Daniel vor Hannis Tür und bekam als Dankeschön sogar einen liebevollen Kuss von der Blondine. "Ich glaube, ich hab die Tradition nicht ganz verstanden", kommentierte er die Aktion auf TikTok.

Hanni und Daniel lernten sich in der ersten Staffel von "Love Is Blind: Germany" kennen. Wie geflasht der Influencer von seiner Auserwählten ist, verriet er kurz nach der Ausstrahlung gegenüber Promiflash bei der Fashion Show von Marina Hoermanseder: "Sie hat eine ganz besondere Art. Ich muss sagen, so etwas habe ich selten erlebt. Also sie ist intelligent, lustig, charmant, abgedreht auch, muss man sagen, aber ich meine, das Gesamtpaket ist einfach ziemlich besonders." Zuletzt kurbelte Daniel die Gerüchteküche an, weil er sich ein Porträt-Tattoo stechen ließ, das Hannis Gesicht abbildet.

Instagram / hannihase Daniel und Hanni von "Love Is Blind: Germany"

Netflix / Eren Karatas Daniel und Hanni beim "Love Is Blind: Germany"-Finale

