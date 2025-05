Liebeskrise? Maurice Spada und Smilla löschen Pärchenbilder

Maurice Spada ging seiner Freundin Smilla bei Make Love, Fake Love eigentlich mit Karina Wagner (29) fremd. Dennoch hielten die beiden nach dem Ende der Show weiter zusammen – und zeigten sich im Netz überglücklich zusammen. Doch davon ist nun nichts mehr zu sehen. Ihre gemeinsamen Pärchenbilder sind auf ihren Instagram-Profilen nicht mehr zu finden. Gibt es nach all dem Drama nun doch Ärger im Paradies – oder sind die beiden möglicherweise inzwischen sogar getrennt? Noch im April turtelten Maurice und Smilla im Netz zusammen.

Für viele wäre eine Trennung wohl kaum verwunderlich. Immerhin sorgte Maurice in der dritten Staffel von "Make Love, Fake Love" für mächtig Ärger – und das vor den Augen seiner Partnerin. So kam er Single-Lady Karina auch unter den Laken ziemlich nah. "Es ist relativ offensichtlich, dass wir auch weitergegangen sind – es ist Betrügen. Wir sind an dem Abend intim miteinander geworden. Wir hatten keinen Sex, aber er war drin", erklärte diese beim großen Wiedersehen. Damals stand Smilla Maurice aber noch zur Seite und verteidigte ihn.

Seine Taten bereut Maurice bis heute nicht im Geringsten – er habe schließlich nur das Spiel gespielt. "Ich glaube, ich bin der Einzige da drin, der verstanden hat, wie das Game funktioniert und werde aber jetzt dafür gehasst, dass ich das Spiel gespielt habe", erklärte er gegenüber Promiflash. Alles, was er mit Karina in der Show hatte, sei laut ihm für die Show und nicht echt gewesen. Er habe nur das getan, was mit Smilla auch abgemacht war – dennoch habe er große Angst gehabt, dass diese ihn nach dem Finale nicht mehr als Partner wollte.

