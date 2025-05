Das hält Ex-BFF Leon von Kim Virginia Hartungs Liebesglück

Kim Virginia Hartung (29) pflegte in der Vergangenheit eine intensive Freundschaft mit Leon Shankara. Der Schamane begleitete die Reality-TV-Bekanntheit sogar im vergangenen Jahr ins Dschungelcamp. Doch nur kurze Zeit später trennten sich die Wege der beiden. Im Interview mit Blitzlichtgewitter Podcast verrät Leon nun, was er von Kim und Nikola Glumacs (29) Beziehung hält – und lässt kein gutes Haar an dem einstigen Temptation Island-Teilnehmer. "Jeder, der Kim nur so ein bisschen kannte, weiß, es geht ihr um Geld, es geht ihr um Luxus, es geht ihr um reiche Männer, es geht ihr um intelligente Männer, und all das ist Nikola leider eben nicht", meint der Influencer offen und ehrlich. Er glaubt, die Beziehung der Realitystars sei von Anfang an für Aufmerksamkeit inszeniert worden.

Auch zu Kims Schwangerschaft hat Leon eine klare Meinung. "Sie wollte – wenn überhaupt – irgendwann mal schwanger werden. Ich glaube, sie muss halt auf den Zug aufspringen, weil sie aus der Nummer jetzt so schlecht rauskommt", vermutet er. Zahlreiche Fans zweifeln die Glaubhaftigkeit von Kim und Nikolas Nachwuchs an. Leon steht dazu folgendermaßen: "Also grundsätzlich traue ich ihr alles zu, muss ich sagen – leider. Ich glaube, sie war erst nicht schwanger, aber ich habe eher so die Vermutung, dass sie es seitdem, um es uns allen zu beweisen, hart drauf angelegt hat." Für den Fall, dass Kim und Nikola demnächst zu dritt sind, findet der Schamane deutliche Worte: "Horror. Wenn es wirklich ein Kind geben sollte, tut mir das jetzt schon leid."

Schon in der Vergangenheit bezichtigte Leon Kim der Lüge. In einem TikTok-Livestream packte er über seine Ex-BFF aus und schoss scharf: "Sie ist die Maus, die sich so was aus dem Hintern zieht, dass irgendeine Person auf einmal nachts vor ihrer Tür stand – um am nächsten Tag eine Schlagzeile zu haben, um im Gespräch zu bleiben." Leons damalige Aussage bezog sich auf Kims Behauptung, ihr Ex-Flirt Mike Heiter habe am Abend vor der Abreise aus Australien vor ihrer Hotelzimmertür gestanden, um Sex mit ihr zu haben.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter beim Dschungelcamp-Einzug

