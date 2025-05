Die Band Cat Ballou trauert um ihr Mitglied Michi Kraus (39)

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Die Kölner Band Cat Ballou hat ihren früheren Schlagzeuger und Mitbegründer Michael Kraus verloren. Der Musiker, der auf den Spitznamen Michi hörte, ist im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Das gab die Band auf Instagram bekannt und machte ihre tiefe Erschütterung öffentlich. "Es gibt keine Worte, die beschreiben können, was wir fühlen. Wir sind in tiefer Trauer um Michi, der nach langer Krankheit nun in Frieden ruhen kann. Wir haben mehr als nur einen Freund verloren, ohne den diese Band nie existiert hätte", erklären sie emotional.

Michael stieg im Jahr 2018 jedoch aus der Gruppe aus. Denn bereits zuvor kämpfte der Schlagzeuger lange Zeit gegen eine schwere Krankheit – welche das war, wurde allerdings nie publik. Doch am Ende verlor er den Kampf gegen die Erkrankung. "Wir tragen dieses Andenken auch in Ehre für dich weiter. Du bleibst für immer ein Teil von uns", zollen ihm seine ehemaligen Kollegen in ihrem rührenden Statement abschließend Tribut. Zudem wünschen sie Michis Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft.

Michael (41) war zusammen mit Oliver Niesen, Dominik Schönenborn und Kevin Wittwer Gründungsmitglied der beliebten Kölschrock-Band. Cat Ballou wurde bereits im Jahr 1999 in Bergisch Gladbach ins Leben gerufen. Der Bandname ist von der berühmten Western-Komödie "Cat Ballou" aus dem Jahr 1965 mit Hollywoodschauspielerin Jane Fonda (87) inspiriert. In den vergangenen Jahren feierten sie vor allem beim Kölner Karneval mit Hits wie "Et jitt kei Wood" und "Hück steiht de Welt still" große Erfolge.

Anzeige Anzeige

Instagram / cat_ballou_musik Michi Kraus, frühere Mitglied von Cat Ballou

Anzeige Anzeige

Instagram / cat_ballou_musik Cat Ballou, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige