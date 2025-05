Anna-Maria Ferchichi gibt ihren Kids Tipps in Sachen Liebe

Anna-Maria Ferchichi (43) führt seit 13 Jahren eine glückliche Ehe mit Rapper Bushido (46). Mit ihm hat die TV-Persönlichkeit sieben gemeinsame Kinder. Ihnen gibt die Schwester von Sarah Connor (44) regelmäßig Lebensweisheiten mit auf den Weg, auch was das Thema Liebe betrifft. In einer Story auf Instagram erklärt Anna-Maria nun, dass für sie Taten weit mehr zählen als große Worte, wenn es um Beziehungen geht: "Ich bin und war noch nie der Typ für ausschweifende Liebesbriefe oder Liebesschwüre. Worte sind so einfach. Mir muss man nicht jeden Tag sagen: 'Ich liebe dich.' Ich spüre, wenn man mich liebt. Taten sagen alles aus."

Die Influencerin betont, dass auch die schönsten Worte nicht immer aufrichtig sind und das versucht sie auch ihrem Nachwuchs zu vermitteln. "Man kann so viel erzählen, aber nicht verbergen, wie man ist, indem man Dinge tut, wie man sie tut", behauptet die Achtfachmama und ergänzt: "So etwas sage ich meinen Kindern auch mit ihren Freunden. So bekommen sie hoffentlich den richtigen Blick und Feingefühl für zwischenmenschliche Beziehungen." Letztendlich sei es ihr sehnlichster Wunsch, dass ihre Wonneproppen einen Partner an ihrer Seite finden, "der sie aufrichtig liebt und toll findet."

Dass zwischen Anna-Maria und ihrem Nachwuchs ein besonders enges Verhältnis besteht, hat sie in der Vergangenheit bereits mehrfach öffentlich gemacht. Zuletzt unterstützte sie beispielsweise ihren ältesten Sohn Montry Lewe und dessen Freundin Yasmine beim Umzug nach Dubai. Das rief im Netz sowohl Zustimmung als auch Kritik hervor. Anna-Maria verteidigte sich jedoch damit, dass ihre Unterstützung immer freiwillig und auf Wunsch ihrer Kinder geschehe und sie ihren ältesten Sohn nicht übermäßig bemuttere.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Montry Lewe und seine Mama Anna-Maria Ferchichi, Mai 2025

