Rosarote Brille? Cher gibt ganzes Vermögen für Alexander aus

Ist Cher (76) etwa blind vor Liebe? Im November vergangenen Jahres machten überraschende Liebes-News die Runde: Die Musiklegende ist mit dem fast 40 Jahre jüngeren Produzenten Alexander Edwards zusammen. Der Hottie soll sogar schon um die Hand der Sängerin angehalten haben. Doch viele scheint die Beziehung der beiden zu beunruhigen: Haut Cher etwa ihr gesamtes Vermögen für ihren Freund auf den Kopf?

Ein Insider verriet gegenüber Radar, dass sich die Musikerin seit der Beziehung zu dem 37-Jährigen stark verändert hat: "Cher ist immer sehr vorsichtig mit ihrem Geld umgegangen, aber jetzt wirft sie es diesem Typen hin." So scheint Cher gerne Geld für den Mann an ihrer Seite auszugeben: "Alle sind entsetzt über ihr Verhalten. Sie [...] kauft jeden Tag ein und das brennt ein Loch in ihr Bankkonto. Alles dreht sich darum, Alexander glücklich zu machen." Auch heißt es, dass Cher, ihr Liebster und Rapper Tyga (33) gemeinsam in ein großes Musikprojekt investieren wollen.

Vor allem ihre Kinder sollen sich über die vielen Ausgaben der "Believe"-Interpretin Sorgen machen. "Es ist ein Albtraum für Chaz (54) und Elijah, die, auch wenn sie es nie zugeben würden, damit rechnen, eines Tages ein Vermögen zu erben." Cher hingegen soll es gar nicht einsehen, ihren Kindern Geld zu vermachen: "Sie ist wild entschlossen, diesen Kerl zu heiraten und spricht mit ihren Anwälten darüber, ihr Testament so zu ändern, dass Alexander ihr einziger Erbe wird."

Getty Images Cher im Novemnber 2022

Twitter / cher Cher und Alexander Edwards, Januar 2023

Getty Images Chaz Bono mit Mama Cher

