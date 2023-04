Sexy Bikini-Fotos: Kendall Jenner präsentiert ihre Kurven!

Kendall Jenner (27) heizt ihren Fans wieder ordentlich ein! Das Model gibt in der Realityshow The Kardashians Einblicke in sein Privatleben. Doch auch aus der Modebranche ist sie nicht mehr wegzudenken. Auf Fotos zeigt sie gerne auch ihre verführerische Seite. Erst in der vergangenen Woche posierte sie für eine Kampagne und bedeckte ihre Brust dabei nur mit den Händen. Auch auf Social Media dürfen Fans ihre Kurven bewundern: Kendall zeigt ihren Po im heißen Bikini-Shoot!

Auf Instagram teilt sie mehrere Schnappschüsse davon, wie sie sich auf einer Liege rekelt. Mit Sonnenbrille und Cappy liegt sie lässig auf dem Bauch und lässt ihre Kehrseite das Sonnenlicht aufsaugen. Dazu trägt sie einen knappen Bikini mit Blumenmuster, der fast ihren ganzen Po entblößt. Auf den nächsten Fotos zeigt sie ihre Kurven auch von vorne und beendet die Reihe mit einem Bild, auf dem sich nachdenklich zur Seite blickt. Dabei präsentiert sie erneut ihr pralles Hinterteil und lässt erkennen, dass ihre Fingernägel passend zur floralen Bademode hellgrün lackiert sind.

Ihre Follower sind begeistert von Kendalls Bikinipics und hinterlassen Herzen und Flammen-Emojis in den Kommentaren. "Ich wäre gerne Bad Bunny (29)", schreibt ein Fan. Ob die Beauty wohl für ihren neuen Liebhaber die heißen Bilder postet? Im Netz freut man sich jedenfalls für den Rapper, der von zahlreichen Usern auf ihren Post hingewiesen wird. Die beiden sollen schon seit Februar miteinander anbandeln, lassen die Dinge aber angeblich langsam angehen.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, TV-Bekanntheit

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Getty Images Bad Bunny im Jahr 2017

