Äußerung über Kinder mit Taylor: Nick Cannon kassiert Hate

Mit dieser Reaktion hat Nick Cannon (42) sicherlich nicht gerechnet! Der Rapper ist stolzer Vater von zwölf Kindern, die er mit sechs verschiedenen Frauen bekam. Zuletzt durften er und seine Ex-Freundin Alyssa Scott im Dezember vergangenen Jahres ihre kleine Tochter Halo Marie auf der Welt begrüßen. Doch der Comedian scheint sich weiteren Nachwuchs zu wünschen – und zwar von Taylor Swift (33)! Nicks Aussage kam bei seinen Fans allerdings gar nicht gut an!

Auf Twitter machten die Fans ihrem Ärger Luft: Für sie ist der 42-Jährige ein Paradebeispiel für Frauenfeindlichkeit! "Taylor Swift ist erst seit einem Tag (öffentlich) Single und schon sehen viele Männer in ihr eine verfügbare Gebärmutter. Das ist es, wovon wir sprechen, wenn wir über reflexive cis-männliche Frauenfeindlichkeit sprechen", kommentierte ein User sauer, während ein weiterer postete: "Zu sagen, dass er offen dafür wäre, ein Kind zu haben. Bro, sie hat nicht mal gesagt, dass sie eins will, geschweige denn mit dir. Was zum Teufel?" Nick selbst reagierte noch nicht auf die Kommentare.

In der "The Howard Stern Show" wurde Nick gefragt, mit wem er sich weitere Kids vorstellen könnte, woraufhin er lachend den Namen der "Shake It Off"-Interpretin nannte: "Ich bin voll dabei." Da die beiden bereits viele berühmte Leute dateten, denke er, dass sie sich gut verstehen würden: "Ich glaube, sie würde sich sehr gut mit mir identifizieren können."

Getty Images Nick Cannon, seine Ex Mariah Carey und deren Kids im Jahr 2018

Getty Images Taylor Swift im Februar 2023

Getty Images Nick Cannon im Jahr 2022

