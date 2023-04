So läuft Nick Cannons Datingleben als zwölffacher Vater!

Bei ihm läuft es nicht! Nick Cannon (42) sorgte in der Vergangenheit für diverse Baby-News. Der Stand-up-Comedian ist Vater von insgesamt zwölf Kindern – von sechs Frauen. Seine jüngste Tochter erblickte im Dezember des vergangenen Jahres das Licht der Welt. Mit seinen Sprösslingen verbringt er immer wieder viel Zeit. Doch mit so vielen Kids kann es durchaus auch mal stressig werden – was auch Auswirkungen auf Nicks Datingleben hat!

"Es klingt verrückt, aber mein Hauptaugenmerk liegt entweder auf meinen Kindern oder auf der Arbeit", berichtet der US-Amerikaner in der "The Howard Stern Show" auf die Frage, wie es derzeit in seinem Datingleben aussieht. Er versuche, sich auf sich und seine Kinder zu fokussieren und ein gesundes Gleichgewicht zu halten. Aus diesem Grund habe er auch nach der Geburt seines achten Kindes eine Zölibatsreise gemacht. "Ein Therapeut sagte mir, ich solle zölibatär leben - das hat nicht funktioniert, ich hatte danach noch mehr Kinder", witzelt Nick.

Doch trotz des Stresses und des nicht vorhandenen Datings scheint seine Familienplanung noch nicht ganz abgeschlossen zu sein. "Ich bin derzeit glücklich mit den Kindern, die ich habe", plaudert Nick aus. Doch wenn er noch mehr Kinder kriegen würde, käme für ihn nur eine Frau infrage – nämlich die Sängerin Taylor Swift (33), gibt er lachend preis.

Getty Images Nick Cannon, 2022

Getty Images Nick Cannon, Comedian

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

