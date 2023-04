"Echter Schock": So erlebte Nico Rosberg sein Formel-1-Aus!

Es war wohl nicht einfach! Nico Rosberg (37) machte sich als erfolgreicher Rennfahrer einen Namen. Dieser Werdegang wurde ihm, wie er selbst meint, von klein auf in die Wiege gelegt, denn auch sein Vater Keke Rosberg (74) war auf der Rennstrecke zu Hause. Nicos Formel-1-Karriere gehört mittlerweile aus eigener Entscheidung der Vergangenheit an, und auch wenn er sich ein zweites Standbein als Firmeninvestor schaffen konnte, ist für ihn klar: Nicos Formel-1-Aus ist ihm sehr schwergefallen!

Im Talk mit Men's Health schildert der 37-Jährige: "In gewisser Weise habe ich meine Identität aufgegeben. Alles in meinem Leben drehte sich um das Rennfahren. Das auf einen Schlag auf null zu stellen, war ein echter Schock für mein System." Er habe sich zuvor nie gefragt, welche anderen Leidenschaften in ihm schlummern, meint der Unternehmer. Auch erklärt er: "Ich musste akzeptieren, egal wo es für mich nun hinging, wieder von unten anzufangen."

Denn während er auf der Rennstrecke als einer der Größten gefeiert wurde, sei Nico anderswo nur ein Amateur gewesen, scheint er sich sicher. Seine TV-Karriere im Rahmen der Höhle der Löwen sagt da aber wohl etwas anderes. Im Rahmen der Show war der Sympathieträger gewillt, jungen Start-up-Unternehmen unter die Arme zu greifen und diesen einen Platz auf dem Markt zu verschaffen. In der nächsten Staffel wird er jedoch nicht zu sehen sein.

Getty Images Nico Rosberg und Lewis Hamilton im Jahr 2015

Getty Images Nico Rosberg im Jahr 2016

Getty Images Nico Rosberg, Investor

