Nico Rosberg erhält verspätete Geburtstagsgrüße von Vivian

Nico Rosberg hat am 27. Juni seinen 40. Geburtstag gefeiert, und die Party scheint ein absolutes Highlight gewesen zu sein. So wild ging es offenbar zu, dass Ehefrau Vivian Rosberg drei Tage brauchte, um ihrem Mann öffentlich über Instagram zu gratulieren. Dort postete sie ein Bild der Feierlichkeiten, auf dem das Paar ausgelassen auf Stühlen tanzend zu sehen ist. Sie trug dabei ein auffälliges rosafarbenes Ensemble mit Federn, während Nico (40) sich in weißer Hose und altrosafarbenem Sakko ohne Hemd präsentierte. "Es ist die beste Party, wenn man erst drei Tage später Zeit zum Posten hat", schrieb Vivian liebevoll zu dem Foto und ergänzte herzliche Glückwünsche: "Alles, alles Gute zum Geburtstag, mein liebster Mann!!! Du bist der Beste."

Vivian und Nico Rosberg kennen sich seit ihrer Jugend in Monaco und sind seit 2014 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Alaïa und Naila, die vier verschiedene Sprachen fließend sprechen können. Nico, der 2016 nach dem Gewinn des Formel-1-Weltmeistertitels seine aktive Rennkarriere beendete, widmet sich heutzutage als Unternehmer und Investor in der Nachhaltigkeitsbranche neuen Herausforderungen. Dennoch bleibt er ein gern gesehener Gast in der Öffentlichkeit, nicht zuletzt durch seine Tätigkeiten als TV-Experte. Die ausgelassene Party unterstreicht, dass der ehemalige Rennfahrer und seine Familie das Leben in vollen Zügen genießen.

Die Rosbergs scheinen nicht nur beruflich, sondern auch privat voller Energie zu sein. Vivian, die ihren Ehemann selbst nach drei Tagen noch gebührend feierte, setzt damit ein Zeichen für die Verbundenheit der beiden. Die Jugendliebe des Paares hat sich zu einer stabilen und liebevollen Partnerschaft entwickelt. Mit ihrer späten Hommage zeigt Vivian einmal mehr, dass Nico nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch in ihrem Leben eine zentrale Rolle spielt. Ihre ungezwungene und herzliche Art macht die Rosbergs zu einem Vorzeige-Paar, das trotz Promi-Status das Zwischenmenschliche nicht aus den Augen verliert.

Instagram / vivianrosberg Nico Rosberg mit seiner Frau Vivian Rosberg an seinem 40. Geburtstag

Getty Images Nico Rosberg, Investor

Instagram / nicorosberg Nico Rosberg mit seiner Familie an Weihnachten 2024

