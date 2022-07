Sebastian Vettels Karriere-Aus: Das sagen seine Kollegen

Sebastian Vettels (35) Weggefährten sind bedrückt. Am Donnerstag hat der Rennfahrer bekannt gegeben, dass er seine Formel-1-Karriere zum Ende der laufenden Saison an den Nagel hängen wird. Als Grund dafür nannte er, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen. Der Ausstieg des Aston-Martin-Piloten stimmt nicht nur viele Fans, sondern auch einige seiner Kollegen ziemlich traurig: So emotional haben sie auf Sebastians Abschied reagiert.

Lewis Hamilton (37), der neben Michael Schumacher (53) als Formel-1-Rekordweltmeister gilt, schrieb auf Twitter: "Seb, es war mir eine Ehre, dich einen Konkurrenten zu nennen, und eine noch größere Ehre, dich meinen Freund zu nennen." Er habe keinen Zweifel daran, dass alles, was den 35-Jährigen nun erwartet, aufregend, bedeutungsvoll und lohnend sein wird. Neben Lewis äußerte sich auch Mick Schumacher, der Sohn seines einstigen Rivalen. Der 23-Jährige ist gut mit Sebastian befreundet und widmete ihm nun einen süßen Instagram-Post: "Ich bin so traurig, dass du gehst, aber gleichzeitig freue ich mich für dich und dieses neue Kapitel deines Lebens. Du warst und bist immer noch eine so wichtige Person für mich."

Darüber hinaus meldete sich mit Nico Rosberg (37) auch ein ehemaliger Rennfahrer zu Sebastians Formel-1-Aus via Instagram zu Wort: "Herzlichen Glückwunsch an Sebastian Vettel zu einer erstaunlichen Karriere. Einer der Rivalen, den ich am meisten geschätzt habe." Der Die Höhle der Löwen-Investor bezeichnete den vierfachen Weltmeister sogar als eine "absolute Legende" und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.

Getty Images Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Formel-1-Stars

Getty Images Nico Rosberg, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton 2016 beim Grand Prix von Mexiko

Getty Images Sebastian Vettel im Juli 2022 in Budapest

