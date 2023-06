Streich: Nico Rosberg musste mit Tochter ins Krankenhaus

Die Freuden eines Vaters! Nach Ende seiner Karriere als Formel-1-Fahrer baute sich Nico Rosberg (37) ein zweites Standbein als Firmeninvestor auf. Auch privat hat Nico sein Glück bereits gefunden. Seit 2014 ist er mit seiner Frau Vivian verheiratet. Zusammen haben die beiden zwei Kinder. Seine Tochter spielte ihm mal einen Streich, wegen dem er mit ihr sogar ins Krankenhaus fahren musste.

"Sie hat uns gesagt, dass sie auf einem Auge nichts mehr sieht", erzählte der Ex-Formel-1-Fahrer gegenüber Bild. Im Krankenhaus hätten die Ärzte aber nichts feststellen können. "Wir haben fünf Stunden lang alle Tests gemacht. Erst später habe ich herausgefunden, dass sie nur eine Brille haben wollte", erinnerte sich Nico zurück. Seine Tochter habe nur eine Lesebrille haben wollen, weil sie diese zu dem Zeitpunkt cool fand.

"Wir Eltern haben ja alle schon mal mit unseren Kindern im Krankenhaus gesessen", weiß der zweifache Vater. Deswegen habe er eine Initiative gegründet, die Kinder in Krankenhäusern von ihren Sorgen ablenkt: "Wir haben jetzt unsere sogenannte Supernanny, die in einer Intensivstation in Mailand einige Kinder und Familien unterstützt."

Getty Images Nico Rosberg, Investor

RTL / Bernd-Michael Maurer Nico Rosberg bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Nico Rosberg, "Die Höhle der Löwen"-Investor

