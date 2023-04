Off-Cam: Das hielt Angelina von Bachelor Davids Geschenk!

Wie fand sie diese Geste? Derzeit ist David Jackson bei Der Bachelor auf der Suche nach der großen Liebe. Mit Angelina Utzeri hatte er bereits einige schöne Momente – zuletzt zog er sie bei einem Gruppendate heraus und sprach mit ihr in Ruhe. Dabei schenkte der Influencer ihr einen Ring, was jedoch nicht wirklich groß thematisiert wurde. Gegenüber Promiflash erzählte Angelina jetzt, was sie von dem Geschenk gehalten hat!

"Das war eine sehr schöne Geste, die mir sehr viel bedeutet hat. Ich habe den Ring jeden Tag getragen", gibt Angelina im Promiflash-Interview zu. Die Zuschauer haben von dem Moment allerdings nicht viel gesehen. "Ich dachte ehrlich gesagt auch nicht, dass die Kameras das mitbekommen haben. Das ist zu diesem Zeitpunkt auch so gewesen, ich wurde nicht direkt danach darauf angesprochen", erklärt die 28-Jährige und fügt hinzu, dass sie es sehr schön fand, die Ringübergabe nur mit David zu teilen.

Zwischen Angelina und dem Bachelor flogen schon direkt zu Anfang die Funken. Auch ihre Mitstreiterin Alyssa hat das bemerkt und war sich sicher: David hat schon Gefühle für sie! "Er ist total in dich verliebt. Wir können alle nach Hause gehen", offenbarte sie ihr in einer Folge.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL David und Angelina, "Der Bachelor" 2023

RTL / Frank Fastner Angelina, Bachelor-Kandidatin 2023

Instagram / houseoflyss Alyssa, Bachelor-Kandidatin

