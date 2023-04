Frühe Schwangerschaft: Ana Johnson ist in der fünften Woche

Es ist noch ganz frisch! Ana Johnson (29) und ihr Mann Tim Johnson sind seit fünf Jahren verheiratet. Die Influencerin und der YouTuber hatten geplant, nach der Hochzeit ihren ersten Nachwuchs zu bekommen, doch nach zwei Jahren war die Beauty immer noch nicht schwanger geworden. Der Grund: Sie leidet unter Endometriose. Durch die Hilfe einer Kinderwunschklinik konnten die beiden am Dienstag dann aber verkünden: Sie sind schwanger. Jetzt verrät Ana in welcher Woche sie ist!

Bei Instagram bedankt sich die Beauty bei ihrer Community für die positiven Reaktionen und das Mitfiebern. "Wir versuchen trotz unserer Erfahrungen der letzten Jahre diesen Meilenstein gerade einfach mal zu genießen und zu feiern", schreibt sie und verrät: "Aktuell befinde ich mich übrigens in der fünften Schwangerschaftswoche. Es ist alles noch so frisch, aber wie verrückt klingt das bitte?!" Sie spüre jeden Tag Veränderungen in ihrem Körper und freue sich über jede Einzelne.

In der Vergangenheit hatte Ana einige Rückschläge in ihrer Kinderwunschreise verkraften müssen. Auf YouTube hatte sie ihren Fans von ihren Schicksalsschlägen berichtet: Sie hatte bereits zwei Fehlgeburten erlitten. Beide Embryonen habe sie jeweils in der sechsten Woche verloren. Ihre Fehlgeburten wolle sie jedoch nicht weiter verschweigen, weil sie es nicht mehr aushalte, alles mit sich selbst auszumachen.

Anzeige

Instagram / timjohnsonx Tim und Ana Johnson

Anzeige

Instagram / timjohnsonx Tim und Ana Johnson

Anzeige

YouTube / AnaJohnson Ana Johnson im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de